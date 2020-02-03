Загреб, , 19:13 — REGNUM Долг больничной системы Хорватии достиг 9,4 млрд кун (1 млрд 260 млн евро), и больницы продолжают генерировать новые миллионы долгов каждый месяц, заявил новый министр здравоохранения Вилли Берош.

«Система лимитов и платежей за диагностические и терапевтические процедуры экономически не оправдана, — заявил министр. — Мы можем пойти по этому пути и сделать вид, что все хорошо, но если такая система приносит десятки миллионов долгов в месяц, то это серьезная проблема, которая требует систематических решений», — сказал министр.

«Я не думаю, что радикальный поворот может быть сделан за шесть месяцев, но я, безусловно, сделаю систему более прозрачной, сделаю так, чтобы каждая куна в бюджете направлялась туда, куда нужно», — заключил Берош.