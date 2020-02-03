Москва, , 18:51 — REGNUM Создана рабочая группа, которая займётся улучшением ситуации в регионах с наивысшим оттоком населения. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

«Мы создали рабочую группу во главе с (первым вице-спикером Госдумы) Александром Жуковым («Единая Россия»)», — заявил Володин.

По его словам, в неё войдут представители профильных комитетов и фракций. Рабочая группа сфокусируется на решении демографических проблем регионов.

«Здесь мы надеемся на совместную работу вместе с нашими коллегами из правительства с тем, чтобы изучить ситуацию в регионах, где самая большая убыль населения, отток населения, и выработать предложения, для того чтобы помочь регионам с тем, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону», — заявил Володин.

По данным Росстата, наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).

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