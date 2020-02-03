Салехард, , 18:16 — REGNUM В Салехарде ветерана труда переселили из барака в новое аварийное жильё. Об этом сообщил в своём паблике депутат Законодательного собрания ЯНАО Иван Вершинин.

В новом доме, куда ветерана Татьяну Емец с семьёй переселили из ветхого барака, оказались холодные полы, продуваемые окна, масса строительных недоделок. Женщина на собственные деньги делала ремонт, тогда как дом находится на гарантии. Однако застройщик обанкротился, а в администрации Салехарда, по словам женщины, разводят руками и бездействуют.

В мэрии Салехарда не согласны с такой оценкой их деятельности. Там пояснили, что квартира ветерана включена в перечень помещений, которые будут отремонтированы в 2020 году за счёт муниципалитета, ибо ветеран проживает в квартире социального найма.