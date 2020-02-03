Архангельск, , 18:12 — REGNUM Из резервного фонда правительства Архангельской области выделят 2,7 млн рублей на закупку противоэпидемических боксов. Как сообщили ИА REGNUM, это дополнительная мера для предотвращения распространения нового коронавируса.

Деньги пойдут на приобретение трех транспортировочных боксов стоимостью 690 тысяч рублей каждый для Архангельской областной клинической больницы, Архангельской областной клинической станции скорой медицинской помощи и Котласской центральной городской больницы имени святителя Луки.

Как отметил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов, сегодня обеспечена готовность медицинских организаций к приему больных с новой коронавирусной инфекцией.

«В целях охраны здоровья граждан и обеспечения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции предусматривается наличие в государственных медицинских организациях дополнительного противоэпидемического имущества, в том числе транспортировочных изолирующих боксов», — пояснил Антон Карпунов.

Напомним, что в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Китае, в Архангельской области ведется постоянный санитарно-карантинный контроль и проводятся мероприятия по обеспечению готовности медицинских организаций к эпидемиологическому сезону.

В настоящее время, по данным управления Роспотребнадзора по Архангельской области, эпидемиологическая ситуация расценивается как стабильная, случаев заражения новым коронавирусом не зафиксировано. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе ниже эпидемического порога и не превышает среднемноголетний уровень, характерный для данного периода года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 3 февраля число заражённых новым коронавирусом, который начал свое шествие из Китая, составляет 17 238 человек во всём мире. В списке погибших — более 300 человек.