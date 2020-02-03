Нью-Йорк, США, , 17:55 — REGNUM Все основные индексы фондового рынка США начали торги 3 февраля в «зеленой зоне», несмотря на продолжающуюся эпидемию уханьского коронавируса в Китае и мире.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 63,62 пункта (0,23%), до 28 319,65 пункта, индекс S&P 500 вырос на 10,14 пункта (0,31%), до 3235,66 пункта, индекс Nasdaq вырос на 39,79 пункта (0,43%), до 9190,72 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае большинство мировых рынков, в том числе американский, в основном снижаются.

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