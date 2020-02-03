Москва, 3 февраля 2020, 17:53 — REGNUM Правительство под председательством Михаила Мишустина впервые отчитается в Госдуме 15 апреля. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.
«Не только назначена дата, но и мы договорились, что будут подготовлены предложения для подготовки отчёта правительства в политических фракциях», — заявил Володин.
Он отметил, что депутатам и правительству ещё предстоит уточнить регламент отчёта.
«Что касается даты — это 15 апреля», — заявил Володин.
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