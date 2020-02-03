Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Бизнес-МФЦ расширят спектр своих услуг в Петербурге. Соответствующее решение приняли 3 февраля на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Список из 80 госуслуг, которые сегодня предоставляют МФЦ для бизнеса, дополнят еще шестью. Они рассчитаны на тех, кто только планирует открывать свое дело.

По словам главы комитета по информатизации и связи Станислава Казарина, 45% заявителей из числа предпринимателей обращаются не в обычные МФЦ, а в специальные центры. В день поступает около 1900 обращений. Причем их удовлетворенность результатом значительно превышает показатель удовлетворенности физических лиц в обычных МФЦ, составляя более 99,6%.

Теперь МФЦ будут принимать заявки, например, на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

Каждый месяц в МФЦ Петербурга поступает порядка 700 тыс. заявок, поэтому бизнес нужно направить по отдельному каналу, полагают чиновники, это сократит очереди для всех клиентов. Пока в Петербурге специализированных центров для предпринимателей восемь, шесть из них находятся в помещениях банков.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов призвал коллег также не просто увеличивать число окон в МФЦ, а развивать предоставление услуг в электронном виде, чтобы у клиента вообще не было необходимости в физическом общении.

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