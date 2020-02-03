Липецк, , 17:47 — REGNUM В Липецкой области на организацию бесплатного горячего питания для школьников за год потребуется более 700 миллионов рублей. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил первый заместитель начальника регионального управления образования и науки Александр Смольянинов.

Пока власти только решают вопрос с финансированием школьных обедов. При этом все школы региона готовы обеспечить учеников горячим питанием.

Всего в Липецкой области насчитывается 51 тыс. 802 ученика младших классов. Стоимость одного горячего обеда составляет 75 рублей. В 281 школе еду готовят на месте, в столовых. 79 школ пользуются услугами кейтеринговых компаний.