Загреб, , 17:41 — REGNUM Несмотря на то, что в Хорватии остается значительное число занятых людей, подверженных риску бедности, в рейтинге ЕС по этому показателю страна показала неплохие результаты.

Каждый 19-й занятый сталкивается с таким риском, показатель равен при этом 5,2%. Лучше в ЕС показатели у Ирландии, Чехии и Финляндии.

Ситуация в Словении, при этом немного хуже — 6%, а средний показатель по ЕС году 9,5%. Это означает, что в среднем каждый десятый работник в ЕС может попасть в категорию бедных.

Анализ Евростата показывает, что занятые мужчины подвержены большему риску бедности, чем занятые женщины, как в Хорватии, так и в ЕС в целом. Евростат заключает, что бедность представляет собой большую угрозу для работников, занятых неполный рабочий день или других стабильных форм занятости.