Ашхабад, , 17:30 — REGNUM За неделю на товарно-сырьевой бирже Туркмении заключено 40 контрактов с иностранными бизнесменами и местными коммерсантами на общую сумму $1 млн 220 тысяч (77 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли предприниматели из России, Казахстана, Узбекистана, Турции, Пакистана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Зарубежные бизнесмены пожелали приобрести в Туркмении полиэтилен, листовое стекло и хлопчатобумажную пряжу. А для удовлетворения нужд внутреннего рынка страны туркменские коммерсанты закупили полиэтилен высокой плотности и хлопок-волокно.