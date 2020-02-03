Москва, , 17:14 — REGNUM Россельхознадзору поручено до 1 марта 2020 года обеспечить временное ограничение на ввоз и транзит через территорию России рыбы и экзотических животных из Китая, где наблюдается вспышка коронавируса. Об этом сообщила на брифинге 3 февраля вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, ограничения будут распространяться на «все виды экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, а также рыб и гидробионтов из Китая».

Помимо этого, как сообщила Голикова, Россельхознадзор совместно с Роспотребнадзором принял решение о введении карантинных мероприятий в отношении китайской сельскохозяйственной продукции, в которой был выявлен вредитель — многоядная муха-горбатка.

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