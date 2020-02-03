Эр-Рияд, , 17:04 — REGNUM Сократить нефтедобычу из-за нового коронавируса 2019-nCoV предложила Саудовская Аравия, пишет 3 февраля The Wall Street Journal.

Саудиты аргументируют это тем, что на фоне эпидемии идёт дестабилизация экономики, в том числе и на нефтяном рынке. Чтобы не доводить до кризиса, Эр-Рияд предложил сократить добычу на 0,5 млн баррелей в сутки от 1,7 млн баррелей.

Напомним, сейчас действует договорённость для стран ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи на 500 тысяч баррелей в сутки в течение первого квартала 2020 г. В итоге это сокращение составляет 1,7 млн баррелей в сутки.

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