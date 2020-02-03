Нижний Новгород, , 16:50 — REGNUM В отдельных районах Нижегородской области и Марий Эл отмечается опасное агрометеорологическое явление — притёртая ледяная корка толщиной 20 мм и более. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).

В ведомстве уточнили, что в период зимовки культур такое явление может привести к частичной и полной гибели озимых.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Нижегородской области в среднем температура воздуха находится в диапазоне 0…2°С, аналогичная погода наблюдается в Марий Эл. При этом 5−6 — февраля в обоих регионах ожидается резкое похолодание до — 14… — 15 °C в ночные часы.