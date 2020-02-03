Москва, 3 февраля 2020, 16:46 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») призвала аптечный бизнес России «включить совесть» и бросить все силы на производство недорогих и качественных отечественных аналогов зарубежных лекарств, чтобы они были по карману большинству граждан страны. Об этом она заявила 3 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в конце января в 11 субъектах страны было зафиксировано превышение эпидпорога.
Об этом: Эпидпорог по гриппу превышен в 11 регионах России
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