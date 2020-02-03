Москва, , 16:46 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») призвала аптечный бизнес России «включить совесть» и бросить все силы на производство недорогих и качественных отечественных аналогов зарубежных лекарств, чтобы они были по карману большинству граждан страны. Об этом она заявила 3 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы сейчас переживаем эпидемию гриппа — не китайского, а обычного. Следует, наоборот, вложиться в производство недорогих и качественных отечественных аналогов зарубежных лекарственных препаратов, чтобы они были по карману и бабушке в Симферополе, и дедушке на Урале. А владельцев аптек я призываю включить совесть — если она ещё осталась. Потому что люди оказываются в безвыходном положении, когда не хватает денег на лекарства — в таком случае им только и остаётся прибегать к советам доктора-чудака Малахова: лечиться всякими спиртовыми настойками или ещё чем похуже. Считаю, что это недопустимо в XXI веке», — подчеркнула депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в конце января в 11 субъектах страны было зафиксировано превышение эпидпорога.

Об этом: Эпидпорог по гриппу превышен в 11 регионах России

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