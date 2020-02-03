Череповец, Вологодская область, , 16:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин 4 февраля посетит Череповец. Там он по сообщению пресс-службы Кремля обсудит с общественностью подготовку кадров для экономики и социальной сферы, побывает в Центре боевых искусств. Одним пунктов рабочей поездки станет посещение «Череповецкого химико-технологического колледжа». Колледж — базовое профессиональное училище компании «ФосАгро», осуществляющее подготовку по ряду специальностей, востребованных в химической промышленности. Колледж работает по дуальной образовательной модели, отмеченной на уровне Министерства науки и высшего образования Российской Федерации как достойной тиражирования. До 70% учебного процесса составляют практические занятия на производствах ФосАгро. Кроме того, ФосАгро организовала на своем череповецком производственном комплексе химико-технологический полигон, на котором студенты колледжа отрабатывают навыки будущей профессии. В состав полигона входят 10 крупных учебно-производственных комплексов и около 150 единиц современного оборудования для подготовки студентов химических специальностей. После окончания колледжа студенты готовы без дополнительной переподготовки приступить к работе в условиях конкретного производства. Более 50% выпускников череповецкого колледжа с химическими специальностями приходят на производства ФосАгро. По договоренности с Ивановским химико-технологическим университетом в ЧХТК образована базовая кафедра этого вуза. Выпускники колледжа имеют возможность поступления в университет сразу на 3-ий курс.

В сообщении также говорится, что «в ходе поездки глава государства также побывает в Центре боевых искусств, в котором занимается более 2,5 тысяч детей по 30 видам спортивных единоборств».

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