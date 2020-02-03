Москва, , 16:18 — REGNUM ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.

«Индекс физического объема ВВП относительно 2018 года составил 101,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103,4%», — говорится в сообщении.

Данные Росстата по ВВП соответствуют официальному прогнозу Минэкономразвития. Вместе с тем в конце января Минэкономразвития оценило рост ВВП в 2019 году в 1,4%, что на 0,1 процентного пункта выше прогноза ведомства.

Напомним, в 2018 году рост российской экономики составил 2,5%.

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