Москва, 3 февраля 2020, 16:18 — REGNUM ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
«Индекс физического объема ВВП относительно 2018 года составил 101,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103,4%», — говорится в сообщении.
Данные Росстата по ВВП соответствуют официальному прогнозу Минэкономразвития. Вместе с тем в конце января Минэкономразвития оценило рост ВВП в 2019 году в 1,4%, что на 0,1 процентного пункта выше прогноза ведомства.
Напомним, в 2018 году рост российской экономики составил 2,5%.
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