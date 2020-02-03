Ростов-на-Дону, , 16:17 — REGNUM В Ростовской области пустят с молотка имущество электрометаллургического завода, расположенного в Шахтах. Предприятие принадлежит осуждённому экс-депутату Госдумы Вадиму Варшавскому.

Стоимость квартир, автомобилей, техники и другого имущества превышает 6,6 млрд рублей. Торги назначены на 27 февраля.

ИА REGNUM ранее сообщало, что «Ростовский электрометаллургический завод» уволит 733 сотрудника. В настоящее время они работают на предприятии.

Напомним, что в конце 2019 года Варшавский был признан виновным «в уклонении от уплаты налога в особо крупном размере». Суд назначил ему наказание в виде 3,5 года колонии строгого режима.