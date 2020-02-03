Великий Новгород, , 16:16 — REGNUM Представители префектуры Сидзуока (Япония) прибыли с пятидневным визитом в Новгородскую область. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, японцы из Сидзуоки прибыли в Великий Новгород впервые, и это — ответный визит: в 2018 году новгородский губернатор Андрей Никитин представлял в Японии инвестиционный потенциал региона, а в 2019 году там работала новгородская бизнес-миссия.

Первый заместитель губернатора Новгородской области Вероника Минина отметила, что оба региона объединяет общая история, связанная с адмиралом Евфимием Путятиным.

Завтра, 4 февраля, делегация планирует посетить в Великом Новгороде морской центр капитана Варухина (бывший Клуб юных моряков) и возложить цветы к памятнику Путятину, установленному в сентябре 2017 года на территории КЮМа.

В программе рабочей поездки гостей из Японии — встречи и консультации с представителями органов исполнительной власти, руководителями учебных заведений, предприятий, деловых и научных кругов Новгородской области.

По данным правительства Новгородской области, за январь-ноябрь 2019 года объём экспорта из Новгородской области в Японию достиг 5,7 млн долларов США. Регион экспортирует в Японию древесину и изделия из неё, удобрения, мясные и рыбные продукты, а также текстильные изделия.

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