Йошкар-Ола, , 16:13 — REGNUM Численность учеников 1−4 классов в Марий Эл, по предварительной оценке, в сентябре 2020 года составит 35 456 школьников, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики. Именно такое число юных жителей региона необходимо обеспечить бесплатным горячим питанием с начала следующего учебного года в рамках послания президента РФ Владимира Путина.

По словам главы минобразования Марий Эл Натальи Адамовой, необходимый объем финансирования этих мероприятий оценивается в 158 млн рублей.

Адамова уточнила, что в настоящее время бесплатным питанием обеспечиваются две категории — это дети из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Глава республики Александр Евстифеев поручил минфину заложить в бюджет 2020−2021 годов необходимые средства, чтобы отремонтировать или заменить все необходимое кухонное оборудование. К 10 февраля соответствующие данные по районам должны быть представлены в правительство региона. Также Евстифеев поручил привлечь к выполнению заказов на поставки продуктов питания в школы местных производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В числе прочего, глава государства заявил о необходимости обеспечить школьников начальных классов горячим бесплатным питанием. 1 февраля Путин внёс соответствующую инициативу в Госдуму. По предложению президента, регионы смогут получать субсидии из федерального бюджета на софинансирование организаций по обеспечению бесплатного горячего питания школьников начальных классов. Порядок выделения субсидий установит правительство РФ.