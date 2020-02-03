Рига, , 16:08 — REGNUM В начале февраля 2020 г. в Латвии насчитывалось 196 348 компаний-налогоплательщиков. Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на данные Службы государственных доходов (СГД).

По данным СГД, за год число таких компаний сократилось на 2,8%. Двенадцать месяцев назад их число равнялось 201 990.

Отмечается, что больше всего налогоплательщиков юридических лиц зарегистрировано в Риге — 110 838 компаний, затем идут Лиепая — 8229, Елгава — 6708, Даугавпилс — 5510 и Огре — 5366.

Меньше всего деловая активность в Краславском центре обслуживания СГД. Только 1015 компаний.