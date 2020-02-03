Москва, , 16:05 — REGNUM Увеличение квот на импорт томатов из Турции на 50 тыс. тонн, предлагаемое Министерством сельского хозяйства России, никак не повлияет на уровень цен на российском рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор ТД «Мое Лето» Вагиф Бикулов.

«Рынок томатов очень высококонкурентный, поэтому увеличение квот в предложенном объёме не отразится на ценах. Вместе с этим очень важна поддержка государства существующих тепличных комплексов в связи со значительными инвестициями в их строительство и низким уровнем цен на рынке», — заявил Бикулов.

На данный момент рынок российских томатов обеспечен более чем на 60%, указал он.

«Поставки томатов из южных стран, с одной стороны, позволяют поддерживать более низкие рыночные цены на овощи, что выгодно для клиентов, с другой стороны, подрывают финансовую устойчивость российских производителей. Особенно чувствительно это с учетом недостатка субсидирования российских тепличных комплексов со стороны государства», — отметил эксперт.

Между тем введение запрета на ввоз турецких овощей в 2016 году существенно отразилось на уровне производства отечественных томатов.

«Турецкие томаты вернулись на российский рынок только в октябре 2017 года. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, за первые 9 месяцев 2017 года отечественные производители вырастили на 38% больше томатов, чем за аналогичный период годом ранее», — указал Бикулов.

Ранее Минсельхоз предложил увеличить квоту на импорт томатов из Турции до 200 тыс. тонн в год с нынешних 150 тыс. тонн. Обсуждение проекта приказа продлится до 6 февраля. Отметим, что весной 2019 года она также была увеличена на 50 тыс. тонн.