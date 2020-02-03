Москва, , 16:02 — REGNUM Нефть марки Brent торгуется вблизи $56 за баррель. Падение обусловлено прежними причинами, то есть ожиданиями относительно снижения спроса на энергоносители со стороны Китая, в следствии усиления эпидемии коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Эксперты прогнозирую снижение спроса в первую очередь на авиационный керосин из-за постепенного запрета авиасообщения с КНР. Далее по цепочки будет снижаться спрос на другие ГСМ.

Тем не менее, ОПЕК+ пытается стабилизировать ситуацию. Уже на этой неделе, 4−5 февраля, состоится заседание технической группы, а 8−9 февраля или 14−15 февраля пройдет заседание министров ОПЕК+.

Не исключено, что на нем будет принято решение по дополнительному ограничению добычи нефти. Эти действия могут поддержать рынок нефти.

Цена $56 за баррель важный технический уровень. В случае его пробоя с высокой вероятностью цены продолжат падение. Целью в этом случае станет отметка $50 за баррель», — считает эксперт.

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