Москва, , 16:03 — REGNUM Внешний долг России в период с 1 июля по 1 октября 2019 года сократился на 8,918 млрд долларов США. Такие данные приведены на сайте Центрального банка России.

Так, по состоянию на 1 июля внешний долг составлял 482 590 млрд долларов. Спустя три месяца его размер сократился до 473 672 млрд долларов.

Причём уменьшились как краткосрочные, так и долгосрочные заимствования. На 1 июля размер краткосрочных займов составлял 63 312 млрд долларов, а к 1 октября сократился до 56 760 млрд. При этом долгосрочные обязательства РФ на 1 июля составляли 419 278 млрд, а на 1 октября — 416 912 млрд долларов.

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