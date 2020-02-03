Москва, , 15:58 — REGNUM Рубль стремится вернуть потери, но перспективы дальнейшего укрепления крайне ограничены. Массовая паника от распространения эпидемии сдерживает рост валюты и будет это длиться, пока инвесторы не успокоятся и не убедятся в том, что ситуация находится под контролем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Рынки КНР показали сегодня крайне тревожную тенденцию, что свидетельствует о наличии высоких страхов замедления экономики Китая.

Снизился и индекс PMI до 51,1 пункта, причиной тому служит приостановление деятельности заводов и других организаций, которые были вынуждены уйти на карантин.

Негативный эффект от покупок валюты со стороны ЦБ РФ усиливают и внешние факторы. 5 февраля Минфин планирует огласить параметры новых интервенций: объемы операций в феврале могут быть значительно снижены из-за падения нефтяных цен на 13% в январе

Следовательно, российской валюте будет легче противостоять давлению, которое образуется на фоне эпидемии и панических страхов инвесторов. Можно прогнозировать курс рубля на следующем уровне: 63,60 руб./доллар и 70,50 руб./евро», — считает эксперт.

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