Самара, , 16:01 — REGNUM Все областные доплаты за классное руководство будут сохранены в Самарской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь 3 февраля к жителям и депутатам региона с ежегодным посланием.

По его словам, педагоги в Самарской области будут получать региональные доплаты наряду с новой доплатой, которая будет начисляться с начала нового учебного года в размере пяти тысяч рублей, по инициативе президента России Владимира Путина.

Напомним, что в своем послании 3 февраля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подвел итоги работы областного правительства за прошлый период и обозначил задачи на будущий период.

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