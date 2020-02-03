Рига, , 15:36 — REGNUM За год объём промышленного производства в Латвии вырос на 2%. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии.

По данным ЦСУ, добывающая промышленность и карьерные разработки в стране упали на 5%, на 4,4% производство электроэнергии и доставка газа. На 13,5% выросли металлообработка, на 9,3% ремонт и установка оборудования, на 16% производство оптического и электронного оборудования.

Отмечается, что также снизились объемы производства швейной промышленности на 5,5%, автомобилей, прицепов и полуприцепов на 3,7%, мебели на 2,8%.