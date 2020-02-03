Москва, , 15:26 — REGNUM Самый дешевый бензин в России после Казахстана, это если считать в рублях, и не соотносить с доходами населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя место России в рейтинге стран с дешёвым бензином.

«Благодаря действию демпфирующего механизма и в соответствии со сложившейся структурой рынков, такой разницей в ценах ложно воспользоваться. Почти 90% произведенного в РФ бензина поступает на внутренний рынок, и лишь чуть более 10% — на экспорт, преимущественно к соседям.

Отчасти, основу большой разницы в цене топлива задают пошлины, акцизы и налоги. В европейских странах они могут составлять 50%-60% в розничной цене. В России акциз на моторные топлива тоже постепенно растет и сегодня доходит до 20% от розничной цены.

В Казахстане тоже неоднократно поднимали ставки акцизов в последние годы, но его величина все еще в разы ниже, чем в РФ, что во многом предопределяет разницу в розничных ценах на АЗС России и Казахстана.

Но цена в пересчете на валюту мало говорит о доступности топлива для населения, если не сравнивать уровень доходов. Цена бензина в ЕС выше, но в разы выше и доходы. Если пересчитать цены с учетом доходов, Россия по дешевизне топлива перемещается со второго на семнадцатое место.

В настоящее время оснований для роста стоимости топлива в РФ нет: собственное производство избыточно, возможности экспорта ограничены, покупательная способность населения растет медленно, как и спрос со стороны медленно растущей промышленности и транспорта», — высказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина, наиболее низкие цены на топливо зафиксированы в Казахстане.

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