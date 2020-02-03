Киев, , 15:26 — REGNUM В 2019 году баланс внешней торговли товарами и услугами Украины сведён с дефицитом в размере $12,117 млрд, что на 7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

По данным Нацбанка Украины, за год дефицит внешней торговли товарами вырос на 10% и составил $13,947 млрд. В то же время профицит внешней торговли услугами составил $1,83 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году дефицит государственного бюджета Украины оказался на 32% выше, чем годом ранее.

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