Брейтово, Ярославская область, , 15:23 — REGNUM Газификацию Брейтовского района Ярославской области не успеют осуществить в ранее заявленные сроки. Как ранее сообщало ИА REGNUM и ярославские СМИ губернатор области Дмитрий Миронов и глава района Андрей Перов обещали, что газ появится в районе в 2019 году. В 2021 году была обещана полная газификация района.

Поленница в Брейтовском районе

а газета «Брейтовские новости» в феврале 2017 года. «Была достигнута договорённость о том, что в 2017 — 2018 годах будут завершены проектно-монтажные работы на газопроводе. И первый газ в Брейтовский район придёт в 2019 году. А в 2021-м согласно плану будет завершена газификация всего района», — приводила слова Дмитрия Миронов газета «Брейтовские новости» в феврале 2017 года.

Между тем на начало 2020 года газификация района не началась. И не будет закончена в 2021 году. В адресной инвестиционной программе Ярославской области на 2020 год нет работ по строительству газовых сетей в Брейтовском районе.

Брейтовский район — единственный в регионе, где нет природного газа вообще. Для газификации необходимо строить магистральный газопровод. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, он до сих пор не спроектирован.

«Газификация Брейтовского района это масштабный проект и предполагает строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции, а также 3-х межпоселковых газопроводов. На всю указанную инфраструктуру ведется подготовка проектно-сметной документации. Проектирование осуществляет проектная организация АО «Проектный институт № 1». В настоящее время проект по магистральному газопроводу проходит согласование в Минэнерго России, поскольку объект федерального значения и требуется его включение в схему территориального планирования РФ», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Региональные власти признают, что проектирование газопровода затянулось. Говорят, что виноваты сами брейтовчане — якобы собственники земли не дают своего согласия на прохождение газопровода по их землям.

«Длительность проектирования связана, в первую очередь, со сложным процессом согласования прохождения газопровода по землям, собственниками которых является как частные лица, так и юридические, некоторые из которых находятся в стадии банкротства. Кроме этого, газопровод проходит по особо охраняемым природным территориям, что подразумевает отдельную процедуру согласования», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Впрочем, в правительстве Ярославской области не теряют надежды и говорят, что работа над проектом ведется, несмотря на все трудности. При этом новых сроков газификации власти не называают.

Жителям района приходится использовать проверенное веками топливо — дрова.

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