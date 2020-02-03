Брейтово, Ярославская область, 3 февраля 2020, 15:23 — REGNUM Газификацию Брейтовского района Ярославской области не успеют осуществить в ранее заявленные сроки. Как ранее сообщало ИА REGNUM и ярославские СМИ губернатор области Дмитрий Миронов и глава района Андрей Перов обещали, что газ появится в районе в 2019 году. В 2021 году была обещана полная газификация района.
Между тем на начало 2020 года газификация района не началась. И не будет закончена в 2021 году. В адресной инвестиционной программе Ярославской области на 2020 год нет работ по строительству газовых сетей в Брейтовском районе.
Брейтовский район — единственный в регионе, где нет природного газа вообще. Для газификации необходимо строить магистральный газопровод. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, он до сих пор не спроектирован.
Региональные власти признают, что проектирование газопровода затянулось. Говорят, что виноваты сами брейтовчане — якобы собственники земли не дают своего согласия на прохождение газопровода по их землям.
Впрочем, в правительстве Ярославской области не теряют надежды и говорят, что работа над проектом ведется, несмотря на все трудности. При этом новых сроков газификации власти не называают.
Жителям района приходится использовать проверенное веками топливо — дрова.
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