Лондон, , 15:23 — REGNUM В случае возникновения роста пошлин из-за выхода Великобритании из ЕС сборку автомобилей Mini могут перенести в Нидерланды. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Отмечается, что на данный момент у компании BMW есть соглашение с предприятием VDL Nedcar в Нидерландах. Там уже сейчас можно собирать актуальные модели Mini в случае возникновения трудностей. Однако в случае появления нового поколения этому автопредприятию необходима будет серьёзная модернизация.

Для создания и перехода на новую платформу необходимы существенные затраты для перестройки производственных линий Mini в Оксфорде и Нидерландах. Между тем BMW необходимы средства для того, чтобы вложить их в электрические и автономные технологии машин.

Стоит отметить, что ранее производство четвертого поколения Mini должно было начаться в конце 2022 — начале 2023 года. Но из-за проблем с Brexit производство этих машин будет отложено.

Напомним, дилеры автокомпании Mini в Соединённых Штатах приступили к приёму заказов на электрокар Cooper SE 2020 года, который появится в американских выставочных залах в начале марта 2020 года.

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