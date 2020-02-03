Тегеран, , 15:05 — REGNUM Возможное сокращение нефтедобычи предлагают обсудить на внеочередном саммите ОПЕК власти Ирана, заявил иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане. Об этом сообщает 3 февраля иранское агентство Shana.

Зангане указал, что нефть упала в цене ниже $60 за баррель на фоне вспышки китайской пневмонии нового типа. Если до министерского совещания ОПЕК, намеченного на март, состоится внеочередная встреча, её участники должны быть готовы к принятию решения о сокращении добычи.

Если же страны ОПЕК не готовы сокращать добычу, то в более скорой встрече необходимости нет, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, нефть марки Brent подешевела более чем на 10% с 20 января, когда на рынках проявилась реакция на распространение коронавируса нового типа.

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