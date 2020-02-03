Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Компании из Южной Кореи наносят ущерб американской промышленности в результате поставок табачной продукции по ценам ниже рыночных (справедливых). Об этом сообщает KBS со ссылкой на Комиссию по международной торговле США.

Согласно докладу, опубликованному 3 февраля, сигареты длинной 7∼12 см и диаметром до 1,3 см, произведенные в Южной Корее и продаваемые на рынке США по «сниженной цене», представляют реальную угрозу американской табачной промышленности.

В докладе отмечается, что Комиссия по международной торговле продолжит антидемпинговое расследование в отношении импорта табачной продукции из Южной Кореи и вынесет окончательное решение, предположительно, 10 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США начали антидемпинговое расследование после того, как в декабре 2019 года представители Коалиции по борьбе с корейскими сигаретами (Coalition Against Korean Cigarettes) подали в Комиссию по международной торговле петицию, в которой сообщили, что низкие цены южнокорейской продукции наносят ущерб отечественной табачной индустрии.

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Отметим, что в 2018 году импорт южнокорейской табачной продукции в США составил 84,66 млрд вон (~$72,9 млн)