Ярославль, , 15:00 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин считает, что в изменениях действующего регионального законодательства, регламентирующего организацию капитального ремонта на территории Ярославской области, могут быть заинтересованы теплоснабжающие организации. Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Олег Ненилин City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одна из поправок предполагает введение ограничений на установку общедомовых приборов учёта (ОДПУ) коммунальных ресурсов и систем погодного регулирования.

По мнению Олега Ненилина, установка приборов учёта и систем регулирования отопления жилых домов «колоссально» снижает выручку теплоснабжающих компаний.

«Экономия на одном жилом доме, берём стандартную 4-подъездную пятиэтажку, в годовом исчислении составляет порядка 400−500 тысяч рублей. Это одно домовладение. В городе Ярославле таких домовладений 4,5 тысячи. Легко посчитать, это огромные деньги», — заявил Олег Ненилин.

По словам депутата, проведение капитального ремонта домов с установкой энергосберегающих систем выгодно собственникам жилья.

«Только установка ОДПУ даёт экономию сразу около 15%. Если установить систему погодного регулирования, то она дополнительно даёт экономию ещё 20%. При этом окупаемость энергосберегающего оборудования в один-два года подтверждается лидерами рынка. Это подтверждено Минстроем и специалистами Фонда реформирования ЖКХ».

Напомним, что 28 января в ходе заседания комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу, на котором обсуждались изменения правил проведения капитального ремонта, депутатам был показан видеоролик, негативно отражающий деятельность АО «Центр организации капитального ремонта». Специфика деятельности этой компании соответствует её названию, а руководит её работой именно Олег Ненилин. Депутат считает, что поводом к такой демонстрации послужила его принципиальная позиция.

Полностью интервью Олега Ненилина можно посмотреть здесь.

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