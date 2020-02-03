Москва, , 14:51 — REGNUM Закупки овощей и фруктов в Китае приостановила российская торговая сеть «Магнит». Решение принято из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы ретейлера.

В компании уверены, что отказ от китайской продукции не окажет заметного влияния на цены для покупателей. В 2019 году на долю китайских томатов, перца, мандаринов, винограда и помело пришлось около 3% оборота сети.

В начале 2020 года ретейлер нарастил закупки в России, а также в Марокко, Израиле и Турции и полностью заместил поставки из КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае специалисты разработали семь препаратов против нового коронавируса, пока лекарства проходят клинические испытания.

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