Москва, , 14:45 — REGNUM Январь 2020 года начался для российского рубля не лучшим образом: «россиянин» за месяц подешевел к доллару на 3,3%, а к евро — на 0,66%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«На мировые финансовые рынки в январе прилетел «чёрный лебедь» в виде коронавируса из Китая, обваливший сырьевые и фондовые рынки и заставивший беспокоиться относительно замедления экономического роста в Китае и будущего мировой экономики.

В начале февраля конца негативу пока не видно. Кроме того, в феврале российский рубль временно лишится таких драйверов как решения по процентным ставкам ФРС США и ЕЦБ, так как вопросы о процентных ставках в США и еврозоне будут решаться только в марте, и для рубля это станет дополнительным негативом.

Однако из других важных факторов можно будет отметить решение Банка России по ключевой процентной ставке, о котором будет объявлено 7 февраля. Скорее всего, на январском заседании ЦБ РФ откажется от нового снижения процентной ставки на фоне неблагоприятной экономической конъюнктуры и снижения цен на нефть.

Реакция курса рубля на это решение может быть парадоксальной: рубль может продолжить снижение вместо ожидаемого укрепления.

Впрочем, поддержку рублю может оказать возобновление роста цен на нефть, если новостной шум вокруг китайского коронавируса постепенно исчерпается или если ОПЕК+ соберётся на внеочередное заседание по поводу увеличения квот на сокращение добычи нефти.

Кроме того, на рынок могут дополнительное негативное влияние оказать новости об импичменте президента США Трампа. В принципе, импичмент мы считаем маловероятным, однако, ничего пока исключить нельзя, так как ситуация в конгрессе США может развиваться непредсказуемо.

Также не исключены, хотя тоже очень маловероятны, новые экономические санкции США против России, по крайней мере, законопроект DASKAA не снят с повестки дня. В свете вышеизложенного, в феврале курс доллара ожидается в рамках 62−64 руб., курс евро — в коридоре 68−71 руб.», — предполагает эксперт.

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