Ярославль, , 14:40 — REGNUM Ярославский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда об аресте бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ринат Бадаев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бадаев обвиняется в получении взяток от предпринимателя за содействие в заключении муниципальных контрактов. Защита просила изменить меру пресечения на залог или домашний арест. Ринат Бадаев не имеет регистрации в Ярославле, как и многие руководители города, он постоянно проживает в Подмосковье.

В суде защита представила договор аренды квартиры в Ярославле, подтверждающий, что чиновнику есть где жить. Но суд это не убедило. Бадаев оставлен под стражей.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший заместитель мэра Ярославля арестован