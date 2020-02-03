Москва, , 14:31 — REGNUM 2019 год стал удачным для сельскохозяйственной отрасли России, заявил президент РФ Владимир Путин 3 февраля на встрече с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«И прошедший год тоже был вполне удачным, селяне отработали, как обычно, на «отлично», — сказал Путин. На встрече министр представил основные экономические показатели развития отрасли и рассказал о решении основных проблем.

По словам Патрушева, по итогам 2019 года в России было собрано 121 млн тонн зерна, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Кроме того, сбор овощей за год составил 14 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года объем производства продукции сельского хозяйства в России в фактических ценах составил 5,908 трлн рублей. Рост производства в сопоставимых ценах составил 4%.

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