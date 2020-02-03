Москва, , 14:38 — REGNUM Российский президент Владимир Путин при необходимости может обсудить с руководством Саудовской Аравии ситуацию на нефтяном рынке, связанную с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил 3 февраля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах Путина с властями ближневосточного королевства, Песков отметил, что российский лидер находится в тесном контакте с ними. При необходимости может состояться телефонный разговор, о котором Кремль известит.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне распространения в Китае нового коронавируса спрос на нефть в этой стране сократился на 3 млн баррелей в день, что составляет пятую часть от общего объема потребления. Столь крупное падение спроса зафиксировано на мировом рынке впервые после кризиса 2008−2009 годов, отмечает Bloomberg. Китай является крупнейшим импортёром нефти в мире.

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