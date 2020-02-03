Сеул, , 14:34 — REGNUM Автомобилестроительные компании в Южной Корее приостанавливают работу заводов из-за коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, руководство компании Ssangyong Motor приняло решение о закрытии завода в Пхёнтэке на одну неделю с 4 по 12 февраля. Компания Hyundai Motor отменила сверхурочную работу на линии по производству Hyundai Palisade на заводе в Ульсане, KIA Motors сократила производство автомобилей на заводах в Хвасоне и Кванджу, а GM Korea — отменила сверхурочные.

Отмечается, что закрытие и приостановление заводов компаний связано с проблемой исчерпания запасов китайских деталей.

Эксперты опасаются, что коронавирус, повлекший за собой закрытие заводов в Китае, окажет негативное влияние на весь автопром в Южной Корее.