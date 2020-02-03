Калуга, , 21:27 — REGNUM В Калужской области начался новый цикл интернет-занятий по финансовой грамотности школьников. За три месяца планируется провести 370 дистанционных уроков среди учащихся 8−11 классов, а также студентов техникумов и колледжей. В текущую сессию калужские учащиеся смогут изучить новые темы: «Моя профессия — финансист», «Твой безопасный банк в кармане, азбука страхования», «Что нужно знать про инфляцию» и другие. В проекте задействовано более 130 лекторов-экспертов. Об этом 3 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

«Учить ребенка быть финансово грамотным — значит, учить его, как экономить деньги, насколько важно ставить финансовые цели, как с помощью современных технологий и систем сохранять контроль над своими деньгами. Такие знания помогут детям увидеть полноценную картину мира финансов, которая отвечает вызовам современной действительности, — сказала Ирина Карлаш.

В 2019 года Калужская область вошла в десятку лидеров проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» заняв девятое место в России. В занятиях приняли участие 264 школы из Калуги, Обнинска и районов региона, а также 11 средних специальных учебных заведений и четырёх интерната.

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