Дубай, ОАЭ, , 14:13 — REGNUM Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Халифа ибн Зайд аль-Нахайян выделил 2 миллиарда долларов США в качестве инвестиций в проекты развития в Мавритании. Об этом передает государственное информационное агентство ОАЭ (WAM).

По информации журналистов агентства, об этом было объявлено во время официальной церемонии, прошедшей в воскресенье, 2 февраля.

Как отмечают репортеры, часть данных средств будут предоставлены в качестве займов.

По словам журналистов, в настоящее время президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани находится с официальным визитом в ОАЭ, где он уже встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бин Зайд аль-Нахайяном.