Волгоград, , 13:49 — REGNUM 149 тыс. 125 выплат пособия по уходу за ребёнком на общую сумму 1 млрд 251,6 млн рублей произведено в Волгоградской области в 2019 году, сообщили 3 февраля в пресс-службе регионального Фонда социального страхования. С 1 февраля 2020 года размеры пособий по материнству и детству проиндексировали на 3%.

Постановление об увеличении выплат подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Таким образом, единовременное пособие при рождении ребёнка составит 18 004,12 рублей, а при постановке на учёт в женских консультациях в ранние сроки беременности женщина получит ещё 675,15 рубля.

В 2019 году за пособием по беременности и родам обратилось 8 677 женщин, проживающих в регионе, на эти цели было направлено 881,8 млн руб. Почти 180 млн рублей выплачено в качестве пособия при рождении ребёнка.

В 2020 году в бюджете регионального ФСС с учётом индексации на обеспечение пособий по материнству и детству планируется направить 2,4 млрд рублей.