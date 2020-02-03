Москва, , 13:45 — REGNUM Заявка об участии в конкурсе на строительство болгарской АЭС «Белене» направлена госкорпорацией «Росатом». Об этом сообщил 3 февраля источник в госкорпорации.

Обращение было направлено правительству Болгарии в конце января. Одобрение заявки даёт право на строительство АЭС.

«Направили 31 января официальную заявку», — сообщил источник ТАСС.

Ранее болгарское минэнерго указало пять компаний, которые готовы продолжать работу над проектом «Белене». Это компания «Росатом» с дочерним «Атомэнергопромом», а также корейская, китайская, французская и американская корпорации. 31 января истёк срок подачи заявок.

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