Москва, , 13:38 — REGNUM Вспышка коронавируса окажет временное влияние на экономику Китая, считают аналитики международного рейтингового агентства Moody's.

«Мы ожидаем, что вспышка коронавируса окажет временное влияние на экономику Китая, темпы роста годового ВВП в Китае останутся на уровне нашего прогноза — 5,8% в 2020 году», — говорится в отчете.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на три миллиона баррелей в день или на 20% от общего объема потребления. Это крупнейшее сокращение спроса на мировом рынке после кризиса 2008−2009 годов.

Ранее премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами известил, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем и что в стране предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить ситуацию с распространением инфекции.

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