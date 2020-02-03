Сеул, , 13:39 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Jeju Air усилила профилактические и дезинфицирующие меры на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 3 февраля в рамках новых мер компания начала проводить дезинфицирующие мероприятия после каждого рейса.

По данным компании, расчётное время, которое требуется для дезинфекции, сушки и проветривания составляет примерно два часа. Ранее компания проводила подобные мероприятия раз в день.

«В настоящее время мы корректируем расписание рейсов, чтобы персонал аэропорта успел провести дезинфекцию самолета, — сообщают представители Jeju Air. — Мы заинтересованы в безопасности наших пассажиров».

Отмечается, что экипаж самолёта также усилил контроль за пассажирами. По данным компании, пассажиры, у которых выявят высокую температуру и кашель, будут сняты с рейса.