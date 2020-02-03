Москва, , 13:19 — REGNUM В Москве представили восемь лотов по коммерческой застройке и благоустройству транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на роуд-шоу «Удобная Москва: как инвестировать в транспортно-пересадочные узлы». Об этом ИА REGNUM сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

В конкурсе представлены участки ТПУ «Тимирязевская», «Тимирязевская-1», «Рязанская Терминал 1», «Кленовый бульвар», «Улица Дмитриевского 4», «Боровское шоссе 3», «Юго-Восточная» и «Лианозово 2».

«Застройка транспортно-пересадочных узлов — масштабные инвестиционные проекты, которые реализует Москва для развития транспортной и социальной инфраструктуры», — сказал Ефимов.

По его словам, минимальная совокупная стоимость выставленных лотов составит 790 млн рублей. Итоги будут подведены в начале марта 2020 года.

Как пояснил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, на участках можно вести коммерческую застройку.

«Перед инвесторами стоит важная социальная задача: создать полноценное общественное пространство, где пассажиры и жители близлежащих районов смогут совершать покупки, приезжать в офисы и получать все необходимые сервисы», — рассказал он.