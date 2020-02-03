Чебоксары, , 13:10 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев будет стремиться максимально использовать все возможности, чтобы жители республики почувствовали изменения к лучшему. Об этом он заявил, отвечая на вопросы представителей СМИ, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Николаев напомнил, что в настоящее время регион имеет особые, достаточно комфортные, условия финансирования в связи с попаданием в десятку самых депрессивных регионов России.

«Если раньше на один рубль бюджета Чувашской Республики мы могли привлечь 9 рублей федеральных средств, то теперь это в 10 раз больше. На один рубль можно привлекать 99 рублей федеральных средств. Пока есть такие условия, наша задача — выстроить путь выхода из этой зоны», — пояснил Николаев.

При этом новый руководитель республики понимает, что оправдать ожидания всех жителей региона будут сложно.

«Но лично я буду делать все, чтобы через уважительное отношение как к коллегам в правительстве, так и к людям демонстрировать, что сейчас очень важно выстраивать уважительные, деловые, конструктивные, направленные на созидание коммуникации», — заявил Николаев.

Напомним, ранее врио главы Чувашии встретился с председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Николаев сказал, что намерен повысить эффективность консультативно-совещательных органов, которые созданы при главе региона, и предложил Аксакову возглавить Экономический Совет для выработки стратегии, а также механизмов реализации указов, послания, поручений Президента России в республике.

По мнению врио главы Чувашии, актуальным для региона является усиление дискуссионной площадки экономической направленности в целях выработки предложений по основным направлениям развития, определения стратегии и тактики ее реализации, механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие и технологическое обновление экономики региона.

«Представители крупного бизнеса положительно воспринимают такой формат и готовы участвовать в выработке подходов к реализации экономической политики», — отметил Николаев, добавив, что необходимо реализовать площадку взаимодействия органов местного самоуправления, представителей госкорпораций, бизнеса и экспертов. Именно это позволит решить актуальные вопросы социально-экономического развития Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года федеральным министерствам было поручено курировать десять российских регионов «со слабой экономикой». Это Адыгея, Алтайский край, Алтай, Калмыкия, Карелия, Тува, Чувашия, Курганская область, Псковская область, Марий Эл. Данные регионы заняли худшие позиции в рейтинге по четырём показателям: среднедушевым доходам населения, доле жителей с доходами ниже прожиточного минимума, безработице и инвестициям. Для каждого региона должна быть подготовлена индивидуальная программа развития.

Чувашия получила из федерального бюджета около 61 млрд рублей на реализацию дополнительных мер по привлечению инвестиций и ещё 10 млрд рублей планируется получить в ближайшие пять лет.

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