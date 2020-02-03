Сеул, , 13:07 — REGNUM В связи с возросшим спросом в Европе на электромобиль Hyundai Kona руководство южнокорейской компании решило организовать сборку этого авто в Чехии. Об этом сообщается на сайте InsideEVs.

Перенос производства электрического Kona из Южной Кореи в Чехию значительно сократит время ожидания клиентами компании своих авто. Кроме того, пока производство электромобилей в Европе только налаживается, в Hyundai намерены увеличить выпуск этих машин и на южнокорейском предприятии.

В 2020 году южнокорейский автопроизводитель намерен собрать для Европы 80 тыс. электромобилей. Там будут выпускаться модели Kona Electric, IONIQ Electric и NEXO.

При реализации этих планов Hyundai может стать лидером в Европе по продажам электрокаров.

Ожидается, что сборка автомобилей в Европе начнется уже в текущем году.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году дилеры автокомпании Hyundai в РФ реализовали 178 809 автомобилей. Это соответствует уровню продаж предшествующего года. При этом Hyundai заняла четвертое место по продажам авто среди всех производителей в России.

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