Москва, , 13:03 — REGNUM Котировки черного золота продолжают пробивать локальные поддержки одну за другой на неутихающих опасениях в том, что вспышка нового коронавируса в Китае может иметь далекоидущие последствия для мировой экономики и потребления энергоносителей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«3 февраля падение от годовых пиков в моменте превысило 21%, и к полудню рынок предпринимает робкие попытки умерить внутридневное снижение и отыграть назад пройденный вниз уровень в $57 по сорту Brent. На рынке эмоции продолжают править бал, на фоне которых даже вербальные интервенции ОПЕК+ о созыве экстренного заседания, возможно даже уже на этой неделе, оказываются не состоятельными.

Рынок в первую очередь заботит динамика инфицированных и ее влияние на экономическую активность в Китае, вес которого в глобальном ВВП в последние годы достиг 20%. Бессилие покупателей, которые пока не в состоянии перевести движение цен в боковик, заставляет рассматривать в качестве базового сценария дальнейшее снижение к $56,00, которые в последний раз фиксировались в августе прошлого года.

Власти Поднебесной рекомендовали бизнесу продлить до 10 февраля праздничные каникулы в 24 провинциях, которые формируют 80% ВВП. Это означает, что можно ожидать дальнейшего ухудшения спроса на нефть — по данным Kpler импорт черного золота в Поднебесную в последние дни опустился до 8 млн барр./сутки, в то время как в последние три месяца колебался в диапазоне от 9 до 12 млн барр./сутки.

Поэтому не должно удивлять изменение риторики России в отношении возможных действий ОПЕК. 31 января министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия готова реагировать на падение цен на нефть и координировать свои действия с Саудовской Аравией. По данным Bloomberg экстренный саммит может состояться уже завтра-послезавтра, где помимо продления сделки до конца года будет также обсуждаться расширение ограничений на нефтедобычу.

Пока же рынок, судя по его динамике, нуждается в конкретных мерах, а не вербальных интервенциях и игнорирует все позитивные моменты. Такие как впрыскивание Народным Банком Китая через аукционы обратного РЕПО сумму эквивалентную $174 млрд в юанях, максимум с 2004 года, и продолжающиеся перебои с поставками из Ливии, в результате чего экспорт из этой страны снизился до 1,8 млн барр/сутки.

Заглядывая вперед на февраль, можно допускать постепенной нормализации ситуации после того, как эпидемия нового коронавируса пойдет на спад, а экономика Китая сможет вернуться в рабочее русло.

Стабилизируют ситуацию и действия ОПЕК, члены которого, в первую очередь Саудовская Аравия, могут взять на себя обязательства по дальнейшей корректировке добычи в случае необходимости. Однако прежде, чем это произойдет котировки марки Brent могут пробить вниз уровень в $56/барр. и нацелиться на достижение $50», — пояснил эксперт.

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