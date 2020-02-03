Оренбург, , 12:57 — REGNUM В Оренбургской области в 2019 году объем продукции, произведенной в стенах учреждений УФСИН и услуг, оказанных спецучреждениями. Вырос по сравнению с 2018 годом в полтора раза. Об на расширенном заседании коллегии по итогам работы за 2019 год заявил начальник УФСИН Сергей Поршин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления.

По данным ведомства, объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг составил 775 млн 855,9 тыс. рублей. Реализовано товаров на 750 434,96 тыс. рублей. Прибыль получена в размере 85 млн 520,13 тыс. рублей.